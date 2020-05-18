ABD'den getirilen 305 Türk vatandaşı, Sivas'ta karantinaya alındı
AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami kentinden getirilen, 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmak üzere Sivas'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Miami'de bulunan, 289'u yetişkin ve 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı, Sivas'a getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı, öğle saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Uçağa giren ekipler, sağlık kontrolü yaptı. Apronda bekletilen otobüslere bindirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki Gençlik Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
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