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AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 00:47,Son Güncelleme:/

ABD'den gelen 241 kişi Kastamonu'daki yurtta karantinaya alındı

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ABD'den gelen 241 kişi Kastamonu'daki yurtta karantinaya alındı
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ABD'den uçakla Türkiye'ye gelen 241 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kastamonu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

ABD'den gelen, içinde Türk ve yabancı uyruklu 241 kişinin olduğu uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Kafile, buradan dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu'na getirildi.

ABDden gelen 241 kişi Kastamonudaki yurtta karantinaya alındı

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.

ABDden gelen 241 kişi Kastamonudaki yurtta karantinaya alındı

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