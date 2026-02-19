×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ABD'den Gazze Barış Kurulu toplantısında Türkiye'ye teşekkür

Güncelleme Tarihi:

#Gazze Barış Kurulu#ABD#Türkiye
ABDden Gazze Barış Kurulu toplantısında Türkiyeye teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 20:51

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında barış sürecindeki önemli katkıları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda, Barış Kurulu'nun ara bulucuları olarak Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür edildi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, konuşmasında, “Bu sürece aracılık eden ülkeler, Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir iş birliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle” ifadelerini kullandı.

ABD ile birlikte Türkiye, Mısır ve Katar arasındaki iş birliğinin Gazze'deki sürecin önünü açtığını belirten Witkoff, bu ülkeler arasındaki iş birliği dolayısıyla ülke liderlerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze Barış Kurulu#ABD#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!