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AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 20:12,Son Güncelleme:/

ABD'den Esad'a yaptırım darbesi!

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ABD'den Esad'a yaptırım darbesi!
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ABD Hazine Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub'u yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de Esed rejimiyle ilişkili yaptırım listesinde birkaç değişikliğe gidildiği belirtildi.
Bu kapsamda, Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub'un "Özel Tanımlı Kişilere Yaptırım" listesine eklendiği ifade edildi.
Eyyub'a yönelik yaptırımın Esed rejiminin İdlib'de yaptığı katliam ve insani krizden sonra gelmesi dikkati çekti.

BAZI ŞİRKETLERE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Açıklamada ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti merkezli Interlog (BDS Grup) adlı şirket ile İsviçre merkezli Skirron ve Bluemarine isimli nakliye şirketlerine uygulanan Suriye bağlantılı yaptırımların kaldırıldığı kaydedildi.

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