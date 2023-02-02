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ABD’den dönen hazinelere ziyaretçi akını

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#Perge Lahiti#ABD#Antalya Müzesi
ABD’den dönen hazinelere ziyaretçi akını
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

Yağmalanarak kaçırıldıkları ABD’den üç ay önce Türkiye’ye iade edilen Perge lahiti, İmparator Verus’un heykeli gibi dokuz önemli tarihi eser, sergilendikleri Antalya Müzesi’nde ziyaretçi akınına uğruyor. Müzeyi geçen yıl 166 bin kişi ziyaret etti.

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ABD’de Manhattan Bölge Savcılığı, Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya ve Burdur Müze Müdürlükleri, New York Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bulunan antik kentlerden 1970’li yıllarda yağmalanarak götürülen eserlerin ait olduğu yere kazandırılması için ortak çalışma yürüttü.

Türkiye’deki antik kentlerden yıllar önce illegal yollarla ABD’ye kaçırılan Lucius Verus Heykeli, Attis Heykelciği, Apollon Heykelciği, Kusura tipi, düver pişmiş toprak levhası ve 4 adet sütunlu lahit parçaları 2022 yılı kasım ayında yeniden Türkiye’ye getirildi. 9 eser Antalya Müze Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

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Roma İmparatoru Lucius Verus’un insan boyutundaki bronz heykeli ve Antalya’daki Perge Antik Kenti’nden Roma Dönemi’ne ait dört parçadan oluşan sütunlu lahit, en çok dikkat çeken iki eser oldu. Verus’un heykelinin, günümüze ulaşabilen insan boyutundaki nadir bronz heykellerden biri olduğu belirtildi. Eserler ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı binlerce turist tarafından görüldü. Lise öğrencileri ise boş zamanlarını değerlendirebilmek için müzeye gelerek Herakles heykelini çizdi.

ABD’den dönen hazinelere ziyaretçi akını


İLLEGAL YOLLARDAN AMERİKA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, “Ülkemizden 1970’li yıllarda illegal yollardan yurtdışına kaçırılan eserlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sıkı takibi ve rahmetli Prof. Dr. Jale İnan’ın da çalışmaları ile bulundukları yerlerde tespitleri yapıldı. Daha sonra eserlerin ülkemize iadesi için yasal süreçler başladı. 9 eserin, bakanlığımızın programlı çalışması sonucunda ülkemize iadesi sağlandı. Eserler Antalya Müzesi’ne getirilerek kasım ayında ziyarete açıldı” dedi.

ABD’den dönen hazinelere ziyaretçi akını


2022 YILINDA 166 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

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Eserler hakkında bilgi de veren Demirel, “Eserlerin içerisinde Perge Antik Kenti’nden kaçırıldığı tespit edilen 4 lahit parçası, 1 tane büyük bronz heykel, Burdur’dan Kusura tipi, düver pişmiş toprak levhası ve 4 parçalı sütunlu lahit ziyarete açıldı. Müzemizde geçmiş zamanlarda getirilen eserler de var. Bunlar ile birlikte eserlerimiz oldukça ilgi çekiyor. Müzemiz 2022 yılında 166 bin ziyaretçi ağırladı” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Perge Lahiti#ABD#Antalya Müzesi

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