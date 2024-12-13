ABD’den çift koldan Ankara çıkarması

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Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı’na dün akşam indi. Blinken’ı, Esenboğa Havalimanı’nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman’ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

BLINKEN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Blinken’ı Esenboğa Havalimanı Devlet Konukevi’nde kabul etti. Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması sonrasında, tarihi günlerin yaşandığı bir dönemde yapılan görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi, Türkiye’nin hassasiyetleri konuşuldu. Ayrıca Blinken’ın Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmanın sağlanmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür ettiği bildirildi.

Erdoğan ile Blinken görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile ABD heyeti de hazır bulundu.

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PKK/PYD/YPG’NİN FIRSATA ÇEVİRMESİ ENGELLENECEK

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin en başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye’deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye’nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini ifade etti.

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Blinken bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Öte yandan ABD’nin Ortadoğu politikasının önemli aktörlerinden, eski Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarvekili John Bass da gündüz saatlerinde Ankara’ya gelerek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

BLİNKEN: SURİYE’NİN BÖLÜNMESİNİ İSTEMİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyareti öncesi çarşamba günü Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı açıklamalarda Washington’un Suriye’nin bölünmesini istemediğini ve tüm unsurlarıyla birleşmiş bir Suriye’nin ABD’nin ulusal çıkarlarına olduğunu belirtti.

ABD’nin Suriye’deki en önemli önceliğinin ülkedeki Amerikan güçlerini korumak olduğunu söyleyen Blinken, ikinci önceliğin ise DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmasının engellenmesi olduğunu vurguladı. Amerikalı bakan, “Suriye’yi oluşturan tüm farklı toplulukları yansıtan, herkesi bir araya getiren ve kapsayıcı bir siyasi geçiş elde edebileceğimiz birleşmiş bir ülke” istediklerini vurguladı. Blinken “Suriye’nin parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi haline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil” dedi. ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Suriye politikası hakkında da konuşan Blinken, Barack Obama ve Joe Biden yönetimleri sırasında sağlanan ABD kazanımlarının devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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‘YAPTIRIMLARI GEVŞETİN’ ÇAĞRISI

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson ve Suriye Dostluk Grubu Başkanı Brendan Boyle, Dışişleri Bakanı Blinken, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a mektup yazarak Joe Biden yönetimine Suriye’ye yönelik geniş kapsamlı yaptırımların “aşamalı” bir şekilde kaldırılması çağrısında bulundu. Beşar Esad rejiminin devrilmesinin önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen iki vekil, bu hamlenin istikrarı, yeniden yapılanmayı, uluslararası yatırımı, insani açılardan iyileşmeyi ve uluslararası alanda yeniden entegrasyonu kolaylaştıracağını belirtti. Wilson ve Boyle, bu yaklaşımın aynı zamanda “geçiş hükümetinin uluslararası normlara uymasını teşvik etmeye” de yardımcı olabileceğini söyledi.

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İBRAHİM KALIN EMEVİ CAMİSİ’NDE

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti Şam’a geldi. Kalın ve beraberindeki Türk heyeti, Emevi Camisi’nde namaz kıldı.

Öte yandan Suriye Enformasyon Bakanlığı da X hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı: “Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Katar Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Khalfan Al-Kaabi’nin de bulunduğu bir Türk-Katar heyeti Şam’a vardı. Askeri Koordinasyon Odası Başkomutanı El Şara ve Suriye Başbakanı El Beşir ile bir araya geldi.”

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ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ 12 YIL ARADAN SONRA AÇILIYOR: BURHAN KÖROĞLU GEÇİCİ MASLAHATGÜZAR OLARAK ATANDI

Türkiye’nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Türkiye’nin Şam’a bir “Büyükelçi değil, Geçici Maslahatgüzar” atadığı, böylece “HTŞ’yi tanıma / tanımama” tartışmasının önünün kesildiğine dikkat çekiliyor. Türkiye’nin Geçici Maslahatgüzar atayarak Şam Büyükelçiliğini tekrar faaliyete sokmuş olduğu, böylece teknik olarak kesilmemiş olan diplomatik ilişkilerin kaldığı yerden devam edeceği ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu’na yeni görevini tebliğ etti. Suriye’nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012’de günlük faaliyetlerini durdurmuştu. Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.