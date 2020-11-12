‘ABD’den beklentimiz bizi küçük görmemesi’

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

NE ÇOK BIDEN ŞARLATANI VARMIŞ

“Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır. Meğer ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış. ABD’nin 50 eyaletini bildiği kadar, mesela Kırşehir’in, Yozgat’ın, Şırnak’ın, Rize’nin, Muğla’nın, Balıkesir’in vatan coğrafyamızdaki yerini bilmeyen kurumuş vicdanlardan herkes sitem ve şikâyet etmiştir.



ATATÜRK BUNLARI KOVALARDI

Tuhafımıza giden bir başka husus ise CHP Genel Başkanı’nın Biden’i kutlamasındaki telaşı. Merak ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Biden’in ağzına sürdüğü bir tutam balın lezzetini almış olmalı ki, Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla temas kurma gereği hissetmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yerinden kalksa bunları İzmir’e, hatta okyanusun karşı kıyısına kadar vura vura kovalardı.

TARİHİ RÖVANŞ ALINMIŞTIR

Büyük bir bahtiyarlık ve memnuniyetle ifade ediyorum ki, Karabağ’da 30 yıla yakındır devam edegelen düşman tasallutuna tarihi bir darbe indirilmiş, can Azerbaycan kahramanlıkla topraklarını almıştır. Çok şükür hak sahibini bulmuştur.”