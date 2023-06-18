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ABD’den 5 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde Çin’e ilk ziyaret gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın resmi ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e geldi. İki günlük ziyaret kapsamında temaslarına başlayan Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya geldi. Blinken’ın daha sonra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile görüşmesi bekleniyor. Blinken'ın yarın ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme yapması öngörülüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililerin ziyaretinden memnun olduklarını belirtirken, bu ziyaretin geçtiğimiz sene kasım ayında Endonezya’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi’nin ABD-Çin siyasi ilişkilerini düzeltmek adına yaptığı anlaşmanın ilk adımı olduğunu ifade etti.

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ABD'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Qin arasındaki görüşmenin samimi, somut ve yapıcı bir havada geçtiğini belirterek, “Bakan, yanlış anlaşılma ve yanlış hesaplama riskini azaltmak için diplomasinin ve tüm konularda açık iletişim kanallarını sürdürmenin önemini vurguladı” dedi.

Bakan Blinken’ın görüşmede ABD ve Çin arasında ortak ulusötesi konularda işbirliğini ve endişe verici bir dizi konuyu gündeme getirdiğini ifade eden Matthew, “Bakan, ABD'nin her zaman Amerikan halkının çıkarlarını ve değerlerini savunacağını, müttefikleri ve ortaklarıyla özgür, açık ve uluslararası kurallara dayalı düzeni koruyan bir dünya vizyonumuzu ilerletmek için çalışacağını açıkça belirtti” dedi.

BLİNKEN, QİN’İ ABD’YE DAVET ETTİ

Blinken ve Qin’in görüşmede ABD ve Çin halkları arasındaki alışverişi kolaylaştırmanın önemine dikkat çektiğini belirten Matthew, Blinken’ın Qin’i görüşmelere devam etmek üzere ABD’nin başkenti Washington’a ziyaret ettiğini açıklayarak, Qin’in söz konusu daveti kabul ettiğini aktardı.

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Çin’de temaslarına yarın devam edecek olan Bliken’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme yapması bekleniyor.

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"TAYVAN SORUNU TEMEL ÇIKARLARIMIZIN ÖZÜNÜ OLUŞTURUYOR"

Çin Dışişleri Bakanı Qin ise, görüşmede, Pekin’in Tayvan meselesi başta olmak üzere temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine dair hususlardaki tutumunu yinelerken, ‘‘net taleplerde bulunduğu’’ aktardı. Qin, ‘‘Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarlarının özünü oluşturmaktadır. Bu, Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konu olduğu gibi, en belirgin risktir. ABD'yi Tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye uymaya çağırıyoruz’’ ifadelerini kullanarak, Çin ile ABD arasındaki direkt uçuşların artırılmasının görüşülmesi gerektiğini belirtti.

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Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak görüyor. Çin yönetimi, ‘‘Barışçıl yeniden birleşme’’ adı altında yaklaşık 24 milyon nüfusa sahip Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Pekin, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da ‘‘egemenlik ihlali’’ olarak değerlendiriyor.

Bakanların ayrıca, farklılıkları etkin bir şekilde yönetme, diyaloğu, temasları ve işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldığı aktarıldı. Çin basınında yer alan haberlerde, iki tarafın ‘‘önemli uluslararası ve bölgesel meseleler üzerinde fikir teatisinde bulunduğu’’ da ifade edildi.

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BALON KRİZİ NEDENİYLE ZİYARET ERTELENMİŞTİ

Blinken’ın ilk olarak geçtiğimiz şubat ayında Çin’i ziyaret edeceği açıklanmış, ABD hava sahasında Çin’e ait olduğu tespit edilen bir casus balonun vurulması sonrası söz konusu ziyaret ertelenmişti.

BİDEN VE Xİ’NİN YENİDEN GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Biden dün yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki birkaç ay içinde Xi ile tekrar görüşmeyi ve sahip olduğumuz meşru farklılıkların yanı sıra anlaşabileceğimiz alanlarda kendisiyle konuşmayı umuyorum” demişti.

Öte yandan ABD’nin Çin’e gerçekleştirdiği son diplomatik ziyaret 2018 yılında ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılmıştı.