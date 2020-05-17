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Uğur Ergan / ANKARA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

ABD’den 2. büyük tahliye

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
ABD’den 2. büyük tahliye
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Dışişleri Bakanlığı Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon ve Destek Merkezi’nden alınan bilgilere göre, New York’tan havalanan THY’ye ait özel uçak 8’i bebek 354 Türk vatandaşını Türkiye’ye getirdi.

Dün de Chicago ve Houston’dan THY uçakları havalanarak, 400’den fazla yolcuyla Türkiye’ye hareket etti. Bugün de Miami’den bir başka THY uçağı bölgede bulunan vatandaşları Türkiye’ye getirmek için havalanacak. ABD’den ilk büyük tahliye 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles’tan THY’nin 3 özel seferiyle yapılmıştı.

70 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önceki gün 114 ülkeden 70 bine yakın Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini açıklamış, “33 vatandaşımızı da ambulans uçakla ülkemize getirdik” demişti. 

14 GÜN KARANTİNA

ABD’den 2. büyük tahliye
New-York’tan tahliye edilen 354 Türk’ü getiren THY uçağı Ordu-Giresun Havalimanı’na indi. Vatandaşlar Ordu ve Giresun’daki yurtlarda 14 gün gözetim altında tutulacak.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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