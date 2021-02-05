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Haber Giriş: 05.02.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

ABD'den 15 Temmuz ve S-400 açıklaması

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ABD'den 15 Temmuz ve S-400 açıklaması
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, aralarında CNN diplomasi muhabiri Sena Alkan'ın da bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Satterfield, "Türkiye önemli bir NATO müttefikidir. 15 Temmuz'dan ABD'nin sorumlu tutulmasından üzüntülüyüz." diye konuştu. Satterfield, S-400 konusuyla ilgili de "S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz." diye de ekledi.

CNN Türk canlı yayınında Sena Alkan, ABD Büyükelçisi'nin değerlendirmelerini şöyle anlattı:

İlişkilerin hem mevcut durumuna hem de önümüzdeki dönemdeki beklentilere dair açıklamalar yaptı. Sorulardan ilk sorulardan biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Darbenin ardında ABD var' sözü oldu. David Satterfield, şu ifadeleri kullandı: ''Üst düzey Türk yetkililerce ABD'yi 15 Temmuz darbe girişimi dahil ülkedeki ciddi gelişmelerden sorumlu tutan açıklamalardan endişe duyduk. Bu konuda endişeliyiz."

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