ABD'den 15 Temmuz ve S-400 açıklaması

CNN Türk canlı yayınında Sena Alkan, ABD Büyükelçisi'nin değerlendirmelerini şöyle anlattı:

İlişkilerin hem mevcut durumuna hem de önümüzdeki dönemdeki beklentilere dair açıklamalar yaptı. Sorulardan ilk sorulardan biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Darbenin ardında ABD var' sözü oldu. David Satterfield, şu ifadeleri kullandı: ''Üst düzey Türk yetkililerce ABD'yi 15 Temmuz darbe girişimi dahil ülkedeki ciddi gelişmelerden sorumlu tutan açıklamalardan endişe duyduk. Bu konuda endişeliyiz."

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