ABD’den 10 ödülle döndüler... Türk gençliğinin Houston zaferi

HOUSTON’daki şampiyonada bu yıl Türkiye’den 23 FIRST Robotics Competition (FRC) ve 4 FIRST Tech Challenge (FTC) takımı yer aldı. Türk ekipleri FRC programında 6, FTC programında ise 4 ödül kazanırken, 5 takım da yarıştıkları bölümlerde playoff aşamasına yükselerek uluslararası arenada önemli bir performans sergiledi. 50’den fazla ülkeden yaklaşık 1000 takımın katıldığı organizasyonda Türkiye toplam 27 takımla temsil edildi. ABD, Kanada, Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen takımların yarıştığı şampiyona; mühendislik, yazılım, girişimcilik ve toplumsal etki projelerini bir araya getiren küresel bir STEM buluşması olarak öne çıktı.

FIRST Robotics Competition Türkiye’nin düzenleyiciliğini yürüten Fikret Yüksel Foundation ve Fikret Yüksel Eğitim Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok Kaya, Türk takımlarının dünya ölçeğindeki başarılarını şöyle değerlendirdi:

KIZ ÖĞRENCİ ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE

“Bizim için en büyük ödül, çocukların süreç boyunca aktif rol alması ve daha lise çağındayken kendilerini keşfetmeye başlaması. Öğrenciler burada adeta bir startup gibi çalışıyor. Kendi takım markalarını oluşturuyor, iş planları hazırlıyor, elektronik ve programlama öğreniyorlar. Robotik denince hâlâ birçok kişinin aklına erkek ağırlıklı takımlar geliyor ama bizde tablo çok farklı. Takımlarımızdaki kız öğrenci oranı yüzde 40’ın üzerinde, bazı ekiplerde yüzde 47’ye kadar çıkıyor. Dünya ortalamasının üzerinde kız öğrenci oranına sahip Türk takımları var. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü kız öğrencilerin teknoloji, mühendislik ve robotik alanlarında daha görünür olması gerektiğine inanıyoruz.”

1- Fenerbahçe Doğuş SPARC, görme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik geliştirdiği “Braille Erişim Sistemi” projesiyle öne çıktı. Takım, mühendislik ve teknoloji alanında gençleri teşvik eden çalışmaları nedeniyle Engineering Inspiration Award kazandı.

2- İzmir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi takımı 4th Dimension, iklim krizi ve sürdürülebilirlik odağında geliştirdiği çevre projeleriyle aynı ödüle layık görüldü.

3- Caracal Robotics, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bölgelerde STEM eğitimini yaygınlaştırmayı hedefleyen uluslararası sosyal etki projeleriyle Championship FIRST Impact Award Finalisti oldu.

4- Ümraniye Atatürk MTAL öğrencilerinden oluşan ROBOLYNX, deprem bölgelerinde çocuklara STEM eğitimi ulaştıran çalışmalarının yanı sıra geri dönüşüm ve çevre projeleriyle Rookie All Star Award aldı.

5- Mostra takımı, robotik eğitimlerini daha geniş öğrenci kitlelerine ulaştırmak amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve STEM farkındalık etkinlikleriyle Rising All Star Award kazandı.

6- ACI35 ise çocuklara yönelik yapay zekâ, robotik ve teknoloji atölyeleriyle dikkat çekti. Takım, özellikle dezavantajlı bölgelerde yürüttüğü bilim ve teknoloji eğitimleri nedeniyle jüri tarafından Judge’s Award ile ödüllendirildi.

7- ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın Cartesian Robotics takımı, afet yönetimi ve yapay zekâ destekli veri analizi üzerine geliştirdiği projelerle sürdürülebilir takım yapısını birleştirerek Sustain Award kazandı.

8- Salihli Bahçeşehir Koleji’nin ZAGANOS takımı ise deprem bölgelerinde STEM farkındalığı oluşturmayı hedefleyen çalışmaları ve bilimsel üretimi yaygınlaştırma faaliyetleriyle Reach Award Winner seçildi.

9- İzmir TAKEV Okulları FTC takımı RoboTake, mentorluk sistemi ve mühendislik ekosistemiyle kurduğu güçlü bağlar sayesinde Championship Compass Award ve Connect Award 2nd Place ödüllerini aldı.