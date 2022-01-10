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ABD'deki korkunç yangının ölü sayısı 17 olarak revize edildi

#ABD#Yangın#New York

ABD’nin New York kentinde dün 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’i çocuk 17 olarak revize edildi.

 

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ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanda dün çıkan yangında 9’u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. New York Belediye Başkanı Eric Adams yaptığı son açıklamada, yangındaki can kaybını güncelleyerek, 8’i çocuk 17 can kaybı olarak revize etti. Belediye Başkanı Adams, "New York şehri dünyadaki etnik kökenleri ve kültürleri teslim ediyor. Meydana gelen yangın olayı tarif edilemez bir trajedi" ifadelerini kullanarak, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü ve Beyaz Saray’ın New York şehrinin ihtiyaç duyacağı her şeyi sağlayacağına söz verdiğini aktardı.

“YANGINA AÇIK BİR KAPI NEDEN OLMUŞ OLABİLİR”

Belediye Başkanı Adams, meydana gelen yangının, otomatik kapanması gereken bir kapının açık olması nedeniyle yayılmış olabileceğini belirterek, “Açık kalan kapı ile ilgili bir teknik arıza oluşmuş olabilir. Soruşturma sonucu ortaya çıkacak” dedi. New York İtfaiye Komiseri Daniel Nigro ise, yaralıların şehirdeki 7 farklı hasteneye götürüldüğünü belirterek, bazı hastaların hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.

YANGIN ELEKTRİKLİ ISITICIDAN ÇIKMIŞ

İtfaiye ekipleri, yangının ilk belirlemelere göre apartmanın bir dairesindeki portatif elektrikli ısıtıcıdan çıktığını açıkladı. Öte yandan ABD’nin Philadelphia kentinde geçtiğimiz çarşamba günü bir toplu konut sitesinde meydana gelen yangında 8’i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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#ABD#Yangın#New York

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