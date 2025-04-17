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ABD'deki çetenin lideri olduğu iddiasıyla Adana'da yakalandı! Deliline rastlanmayınca serbest kaldı

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#ABD#Çete#Adana
ABDdeki çetenin lideri olduğu iddiasıyla Adanada yakalandı Deliline rastlanmayınca serbest kaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 11:39

ABD’de çökertilen, çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan küresel şebekenin liderlerinden olduğu öne sürülen M.B. (27), Adana’da yakalandı. Evindeki dijital materyallerde herhangi bir suç deliline rastlanmayan M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ABD’nin Florida eyaletinde operasyonla çökertilen, çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan küresel şebekeye yönelik soruşturmada adı geçen M.B.’nin, Adana’da olduğunu tespit etti. Çetenin liderlerinden olduğu ve ‘John De Vil’ lakabıyla bilindiği belirtilen 2 çocuk babası M.B.’nin, sosyal medya uygulaması ve bir internet sitesi üzerinden çocukların cinsel içerikli görsellerini yaydığı ileri sürüldü.

Görselleri bulunan çocukların ise ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nde bulunan ve insan ticareti mağduru olan çocuklar olduğu belirtildi.

EVİNDE YAPILAN BASKINDA GÖZALTINA ALINDI

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, M.B.’yi Çukurova ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Adresteki aramada ele geçirilen 12 cep telefonu ile dizüstü bilgisayara el konuldu. Telefon ve bilgisayarda yapılan incelemede herhangi bir suç deliline rastlanmadı. Ayrıca M.B.’nin, öne sürüldüğü gibi hakkında Interpol tarafından çıkarılmış bir kırmızı bültenle arama kararının da bulunmadığı bildirildi.

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‘İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BİR SUÇA KARIŞMADIM’

Şüpheli M.B.’nin, 2009’dan bu yana çaldığı sosyal medya hesaplarını, yurt dışındaki kişilere satarak gelir elde ettiği saptandı. Emniyetteki sorgusunda, hakkındaki haberleri şaşkınlıkla öğrendiğini belirten M.B., “Benim tek işim sosyal medya hesabı satışı yapmaktır. İddia edildiği gibi bir suça karışmadım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Bilişim sistemi verilerini bozma, yok etme, değiştirme ve erişilmez kılma’ suçundan adliyeye sevk edilen M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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#ABD#Çete#Adana

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