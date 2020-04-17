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AA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

ABD'de yaşayan en yaşlı Türk, Safa Mediha Süleyman Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

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ABD'de yaşayan en yaşlı Türk, Safa Mediha Süleyman Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
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ABD’de yaşayan en yaşlı Türklerden biri olan 100 yaşındaki Safa Mediha Süleyman, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye'den 75 yıl önce ABD'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Şikago kentinde yaşayan Safa Mediha Süleyman'ın ölümü sevenlerini üzdü.

Şikago merkezli Türk Amerikalı Kültür Derneğinin (TACA) de kurucularından olan Süleyman'ın cenazesinin 20 Nisan'da Şikago'daki Türk mezarlığına defnedileceği bildirildi.

ABDde yaşayan en yaşlı Türk, Safa Mediha Süleyman Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında ölen Türk vatandaşların sayısı 320'ye çıkarken, ABD'de 13 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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