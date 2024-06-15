Eylem Tok ve oğlunun 106 günlük firarı son buldu! Aci ailesi CNN TÜRK'e konuştu: Oğlumun mezarına gidip müjdeyi vereceğim'

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İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 16 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok, kaçtıkları ABD'de Türkiye'nin iade talebi üzerine 106 gün sonra yakalanmalarının ardından Boston Federal Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un tutuklanmasına hükmetti. Cihantimur ve Eylem Tok'un tutukluluklarının gözden geçirileceği duruşmanın 18 Haziran Salı günü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde yapılacağı belirtildi.

Cihantimur'un “taksirle öldürme ve yaralama”, 44 yaşındaki annesi Eylem Tok'un ise “suçluyu koruma” suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor.

'OĞLUMUN MEZARINA GİDİP MÜJDEMİ VERECEĞİM'

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yakalanma haberini aldıktan sonra CNN TÜRK'e konuşan baba Özer Aci şunları söyledi:

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115 gün geçti bu 116. gün. Yüreğimize biraz su serpildi. Bakanımız gece arayıp tutuklandıkları haberini verdi. Tek değiliz yalnız değiliz. Bir sürü bizi seven insanımızla beraberiz. ABD’de aile dostlarımız var yakinen takip ediyoruz. Benim için iade önemli değil. Yargılansın, adalet yerini bulsun. Şu an 3 gündür içerdeler o bile beni mutlu etti. Mücadelemizin başı. Oğluma gidip müjdemi vereceğim. Oğlum ben bunları tutuklattım diyebileceğim. İster orada ister burada tutuklansın. Ben yöneticilerime güvendim o da güvensin.

Para nedir ki önemli olan manevi güç. Gerekirse oraya atlayıp gideceğim. Dünyayı dar edeceğim dedim. Dünya küçük.

Tutuklandıklarını.18’inde yargılanacaklarını söyledi. İlk yargılama Salı günü saat 18:00’de.

Anne Pervin Aci ise gözyaşları içinde şöyle konuştu:

Büyük bir yük kalktı üzerimden. Akşam hiç uyumadık. Herkes bize akın etti. Benimle ağladınız, teşekkür ediyorum. İlk geceyi hatırladım Cuma günü vefat etmişti Cuma günü tutuklandılar.

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'BENİM OĞLUMA NEDEN YARDIM ETMEDİN'

Senin oğlun farklı mıydı neden benim oğluma yardım etmedin. Benim oğlum o an yaşıyormuş. Tutsaydı elini. Saçını okşasaydın, hastaneye beraber gitseydi. 5 tane çocuk aşağı düşmüş. Biri demiş çıkamıyorum yardım et. Demiş ki ayaklarıma diken batar. 5 ana ne yapsın. Yandı içimiz, kavruldu. Torunuma sünnet yaptırdık, içimiz yanıyor.

Baba olmak çok güzel bir şey demişti ilk baba olduğunda. Doyamadı benim çocuğum. Onların çıkmamasını istiyorum.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.



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Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan, oğlu hakkında, "1 kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkarırken, kırmızı bülten çıkarılmasını da talep etmişti. Türkiye, Mayıs ayında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti.

Cihantimur ve Eylem Tok, dün ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.