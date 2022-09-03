ABD'de uçak kaçıran kişi, düşürmekle tehdit etti

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ABD'de polis, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırılan uçağın, Mississippi eyaletinde yer alan Tupelo şehrindeki bir markete düşürülmekle tehdit edildiğine yönelik duyuru aldıklarını söyledi. Tupelo Polis Departmanı, yerel saatle sabah 05.00 sıralarında bölgede uçan uçağın, kasten markete düşürülmesine yönelik bir tehdit aldıklarını ve durumun devam ettiğini söyledi.



Tupelo Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "3 Eylül saat 05.00 civarında Tupelo Polis Departmanı'na bir uçağın Tupelo üzerinde uçtuğu bildirildi. Uçağın pilotu, E911 ile temas kurdu ve kasıtlı olarak WalMart süpermarketine çarpmakla tehdit etti" denildi. Polis, mağazaları boşaltmak ve insanları mümkün olduğunca bölgeden dağıtmaya çalıştığını söyleyerek, pilotla doğrudan görüştüğünü de belirtti. Polis tarafından daha sonra yapılan açıklamada, uçağın yaklaşık 08.35'te Tupelo'nun kuzeyinde hala havada olduğunu ve yetkililerin tehlikeli durumu izlemeye devam ettiğini ekledi.



Sosyal medyada olaya ilişkin yayınlanan videolarda uçağın bölgedeki evlerin ve iş yerlerinin üzerinde daireler çizerek uçtuğu görüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre ise pilotun bir havaalanı çalışanı olduğu iddia edildi.



Tupelo Valisi Tate Reeves yaptığı açıklamada, "Eyalet kolluk kuvvetleri ve acil durum yetkilileri bu tehlikeli durumu yakından takip ediyor. Tüm vatandaşlar tetikte olmalı ve Tupelo Polis Departmanından gelen güncellemelerden haberdar olmalıdır" dedi.



Yetkililer, bölge halkından olay bitene kadar bölgeden uzak durmalarını isteyerek, tehlike bölgesinin Tupelo'dan bile çok daha geniş olduğu konusunda uyardı. Polis, "Şu anda bölgemizdeki tüm Acil Servisler tetikte olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.