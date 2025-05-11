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ABD’de tahliye edilen bir apartman dairesinde 48 köpek bulundu

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#Belçika Kurdu#ABD#Köpek Evi
ABD’de tahliye edilen bir apartman dairesinde 48 köpek bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 02:52

ABD’de tahliye edilen bir apartman dairesinde 48 köpek bulunduğu bildirildi

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ABD’nin New York eyaletindeki bir apartman dairesine 48 Belçika Kurdu cinsi köpek, sağlıksız koşullarda bulundu. Yetkililer, köpeklerin yaşamları boyunca dışarı çıkmadan, kapalı alanda bir arada tutulduğunu belirtti.

NYC Hayvan Bakım Merkezleri'nden (ACC) yapılan açıklamada eve, sahibinin tahliye edilmesinin ardından hayvanları teslim etmesi gerektiği gerekçesiyle gidildiği aktarıldı. Ekipler, çoğu dolap ve dar alanlara sıkıştırılmış toplam 48 köpek ve köpek yavrusu buldu. 

ACC yetkilisi Tara Mercado, köpeklerin tüm yaşamlarını kapalı alanda geçirdiklerini ve bazı yetişkin köpeklerin mobilyaların arkasına saklandığını kaydetti.

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#Belçika Kurdu#ABD#Köpek Evi

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