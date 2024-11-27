ABD’de ölen Türk’ün cenazesi yakıldı

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Voice of America’nın (VOA) haberine göre, 7 yıl önce ABD’ye yerleşen Kılıç, 3 ay önce aşırı dozda uyuşturucu kullanımından dolayı evinde hayatını kaybetti. Ailesi 3 aydır haber alamadıkları Kılıç’ın öldüğünü ve cenazesinin yakıldığını öğrendi. Philadelphia polisinin Kılıç’ın cansız bedenini bulduktan sonra neden Türk konsolosluk yetkililerine ve ailesine haber vermediği bilinmiyor. Eyalet yasalarına göre, sahipsiz cenazeler bir süre morgda tutulduktan sonra defnediliyor. VOA Türkçe’nin edindiği bilgiye göre, 5 hafta bekletilen Kılıç’ın cenazesi sıradışı bir uygulamaya gidilerek yakıldı. Hukukçular, Kılıç’ın Müslüman olması ve ailesinin bu yönde bir talepte bulunmaması nedeniyle cenazenin yakılmasının yanlış olduğunu belirtti.