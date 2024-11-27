×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ABD’de ölen Türk’ün cenazesi yakıldı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Abdullah Taha Kılıç#Philadelphia
ABD’de ölen Türk’ün cenazesi yakıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

ABD’de kayıp olarak aranan Abdullah Taha Kılıç’ın üç ay önce Philadelphia’daki evinde öldüğü ve cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Voice of America’nın (VOA) haberine göre, 7 yıl önce ABD’ye yerleşen Kılıç, 3 ay önce aşırı dozda uyuşturucu kullanımından dolayı evinde hayatını kaybetti. Ailesi 3 aydır haber alamadıkları Kılıç’ın öldüğünü ve cenazesinin yakıldığını öğrendi. Philadelphia polisinin Kılıç’ın cansız bedenini bulduktan sonra neden Türk konsolosluk yetkililerine ve ailesine haber vermediği bilinmiyor. Eyalet yasalarına göre, sahipsiz cenazeler bir süre morgda tutulduktan sonra defnediliyor. VOA Türkçe’nin edindiği bilgiye göre, 5 hafta bekletilen Kılıç’ın cenazesi sıradışı bir uygulamaya gidilerek yakıldı. Hukukçular, Kılıç’ın Müslüman olması ve ailesinin bu yönde bir talepte bulunmaması nedeniyle cenazenin yakılmasının yanlış olduğunu belirtti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Abdullah Taha Kılıç#Philadelphia

BAKMADAN GEÇME!