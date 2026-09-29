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ABD’de metroda dehşet anları… Çantası kapıya sıkıştı, feci şekilde can verdi

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#New York Metro Kazası#Yaw Boahene#Brooklyn İstasyonu
ABD’de metroda dehşet anları… Çantası kapıya sıkıştı, feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 21:39

New York metrosunda çantası kapıya sıkışan 57 yaşındaki Yaw Boahene, trenin altında kalarak can verdi.

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New York polisi tarafından yapılan açıklamada Boahene'nin, akşam saat 6 civarında Brooklyn'deki bir metro istasyonunda trenden inerken alışveriş çantasının kapanan tren kapılarına takıldığı, trenin hareket etmesiyle sürüklenen adamın vagonun altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Polisler, olay yerine vardıklarında Boahene'yi tren raylarında "bilinçsiz ve tepkisiz" halde bulduklarını, mağdurun olay yerinde öldüğünü açıkladı.

New York metrosunda, benzeri kazaların arttığı bildirildi.

New York Polis Departmanı (NYPD), 24 Eylül'de Manhattan'daki Columbus Circle metro istasyonunda, iş çıkış saatinde bir adamın hareket halindeki bir trenin çarpması sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Yetkililerin açıklamasına göre, 20 yaşındaki Joseph Ancona adlı kişi de peronda beklerken çantası metro kapısına sıkışmış, tren adamın peron boyunca sürüklenerek raylara düşmesine neden olmuştu.

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Haziran ayında da yine Manhattan'daki Grand Central metro istasyonunda raylara düşen bir kadın metro treninin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

 

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#New York Metro Kazası#Yaw Boahene#Brooklyn İstasyonu

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