ABD'de kriz derinleşiyor... Trump'ın ismi Epstein belgelerinde geçiyor

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ABD'de sular durulmuyor. ABD basını, fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili belgelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın adının geçtiğini iddia etti. Adalet Bakanlığı Başkan Trump'ın Epstein dosyasında olduğunu açıkladı.

TRUMP'TAN WALL STREET JOURNAL'A EPSTEIN YAPTIRIMI

Beyaz Saray, Trump'ın kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştirmesi nedeniyle Wall Street Journal'ı (WSJ) ABD Başkanı Donald Trump'ın İskoçya ziyaretini takip edecek basın havuzundan çıkarıldığını duyurdu.

CNN'in haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Leavitt, WSJ'nin Trump'ın Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştirmesine işaret ederek, "WSJ'nin sahte ve karalayıcı davranışları nedeniyle" Trump'ın İskoçya ziyaretini takip edecek basın havuzundan çıkarıldığını açıkladı.

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Trump'ın İskoçya gezisini haberleştirmek üzere oluşturulacak basın havuzuna 13 farklı yayın organının katılacağını belirten Leavitt, "WSJ sahte ve iftira niteliğindeki davranışları nedeniyle, bu 13 kuruluştan biri olmayacaktır." ifadesini kullandı.

WSJ'NİN HABERİ

WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

"Jeffrey Epstein'ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti." başlıklı haberinde WSJ, kalemle çizilmiş "çıplak bir kadın figürünün içerisinde" Trump ile Epstein arasında "hayali" olduğunu belirttiği bir konuşmanın da varlığını ileri sürmüştü.

Trump ise sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanlamış, haberin "sahte olduğunu" savunarak, WSJ'nin "iğrenç ve pis bir paçavra" haline geldiğini öne sürmüştü.

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Başkan Trump, 18 Temmuz'da Truth Social medya hesabından yaptığı paylaşımda Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren WSJ gazetesinin sahibi Rupert Murdoch’un, davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini belirtmişti.