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ABD'de kritik duruşma: Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur bugün hakim karşısına çıkıyor!

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#Eylem Tok#Timur Cihantimur#ABD
ABDde kritik duruşma: Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur bugün hakim karşısına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 11:07

İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur bugün ABD'de hakim karşısına çıkacak. CNN TÜRK canlı yayınında duruşmaya ilişkin açıklama yapan Avukat Handan Bakbak "Amerikan sisteminde ciddi bir duyarlılık gösterilmiş, çocuk serbest bırakılmamış. Bence Amerikan mahkemesi iade kararı verecek. İade kararı verilirse 60 gün içinde iade edilmek zorunda" dedi.

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Timur Cihantimur 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz kullandığı araç ile ölümlü kazaya sebebiyet vermişti. Daha sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır, ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Anne ile oğlu için kırmızı bülten çıkarılmış ve yakalanmaları sağlanmıştı.

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DURUŞMA SAAT 18.00'DE BAŞLAYACAK

Bugün başlayacak ABD'deki dava sürecinde Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ile talep görüşülecek. Boston'daki duruşma saat 18:00'de başlayacak.

ANNE-OĞUL TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

17 yaşındaki Cihantimur’un ABD vatandaşı olduğu için Türkiye’ye iade edilemeyebileceği belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ile ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması bulunuyor. Bu anlaşmanın 4. maddesine göre, taraflar kendi vatandaşını iade etmeye zorlanamıyor. Ancak ABD, yerinde gördüğü takdirde kendi vatandaşının iadesine karar vermeye yetkili. Bu durumda vatandaşı Cihantimur’un iadesinde son sözü ABD söyleyecek.

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ANNE SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

Oğlunu yurtdışına kaçıran anne Tok’la ilgili ise farklı bir durum daha var. Tok’un pasaport süresinin Kasım 2024’te dolacağı, iade sürecinin uzaması halinde “Seyahat belgesi geçersiz kişi” statüsüne düşeceği kaydedildi. Bu durumda anne Tok’un ABD tarafından deport (sınır dışı) edilebileceği savunuluyor.

AVUKAT HANDAN BAKBAK: BENCE İADE EDİLECEKLER

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'a konuşan Avukat Handan Bakbak "Bence iade edilecekler. Böyle bir profili ABD iade etmeli ve ABD bence bunu yapacak. Vatandaşı olarak 'kolluyorum, vermiyorum' demez bana göre" ifadelerini kullandı.

Bakbak "Bu masumane bir kaçış değil, tüm zemin sağlanmış. Küba'ya kaçışının sebebi daha özgür bir ülke olması. ABD'de güçlü bir otorite var, belki o riski engellemek için düşündüler" dedi.

Handan Bakbak "Amerikan sisteminde ciddi bir duyarlılık gösterilmiş, çocuk serbest bırakılmamış. Orada ya 'bu benim vatandaşım, ben bunu koruyorum ve iade etmiyorum' diyecek ama bunu da yapamaz. Suç nerede işlendiyse orada yargılama yapılır. O yüzden ben yargılıyorum diyemez. Bence Amerikan mahkemesi iade kararı verecek, yazışmalar hızlanacak. 60 günde iade hazırlanacak. 60 gün içinde iade edilmek zorunda" dedi.

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#Eylem Tok#Timur Cihantimur#ABD

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