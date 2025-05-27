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ABD'de Kovid-19 aşısı artık sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için tavsiye edilmeyecek

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#Kovid-19 Aşısı#ABD#Robert F. Kennedy
ABDde Kovid-19 aşısı artık sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için tavsiye edilmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 20:04

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Kovid-19 aşısının artık sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için önerilen aşılar arasında yer almayacağını duyurdu.

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ABD Sağlık Bakanı Kennedy, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkede daha önce tartışma konusu olan Kovid-19 aşılarıyla ilgili yeni aldıkları kararı paylaştı.

Kennedy, bundan sonra sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için Kovid-19 aşısının "önerilen aşılar" arasında yer almayacağını açıkladı.

ABD'li bakan, açıklamasında, "Bugün itibariyle Kovid aşısı, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için CDC (ABD Hastalık Kontrol Merkezleri) tarafından önerilen aşı programından çıkarılmıştır. Geçen yıl Biden yönetimi, çocuklarda tekrarlanan rapel stratejisini destekleyecek herhangi bir klinik veri olmamasına rağmen, sağlıklı çocukları bir kez daha Kovid aşısı olmaya çağırmıştı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Sağlık Bakanı Kennedy, seçim sürecinde Kovid-19 aşısının kullanımıyla ilgili kamuoyunda tartışılan açıklamalar yapmıştı.

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#Kovid-19 Aşısı#ABD#Robert F. Kennedy

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