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ABD’de inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü, 2 yaralı

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#ABD#İnşaat İskelesi#Charlotte
ABD’de inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 21:33

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Hayatını kaybeden 3 işçi, yaklaşık 22 metre yükseklikten yere çakıldı.

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ABD’nin Kuzey Caroline eyaletinde yer alan Charlotte kentinde inşaat iskelesi çöktü. Charlotte İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 09.00 sularında Euclid Bulvarı yakınlarındaki East Morehead Caddesi'ndeki bir şantiyede meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada iskelede bulunan 3 işçinin yaklaşık 22 metre yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şantiyedeki çalışmalar soruşturma tamamlanana kadar durduruldu.

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#ABD#İnşaat İskelesi#Charlotte

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