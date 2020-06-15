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Hürriyet
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Tayfur KARA/KARGI(Çorum), (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

ABD'de hayatını kaybetmişti... Umut'a en acı veda

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Umut Felik'in (27) cenazesi, getirildiği memleketi Çorum'da toprağa verildi.

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  • ABDde hayatını kaybeden Umut Felike acı veda
  • ABDde hayatını kaybeden Umut Felike acı veda
  • ABDde hayatını kaybeden Umut Felike acı veda
  • ABDde hayatını kaybeden Umut Felike acı veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çorum'da yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti. Yüzmek için bottan suya atlayan Umut Felik, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen ABD polisi, nehirde arama başlattı. 3 gün süren arama çalışmasının ardından Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldı. Ailesi tarafından çocuklarının cenazesinin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için çağrıda bulunmasının ardından, Felik'in cenazesi dün sabah saatlerinde memleketi Çorum'un Kargı ilçesine getirildi.

ABDde hayatını kaybetmişti... Umuta en acı veda



YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Felik için, evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada Felik'in yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Umut'un halası Filiz Meydankaş, baba Ahmet Felik'in yanından bir an olsun ayrılmadı. Torununu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Behice Felik ise helallik boyunca dua etti.
ABDde hayatını kaybetmişti... Umuta en acı veda

Helallik alınmasının ardından Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Yetkililerin koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun kalabalıklar oluşmaması yönünde uyarıları üzerine camide, sosyal mesafeye uyularak saf tutuldu. Felik, Kargı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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