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ABD'de hayatını kaybeden astsubay Onur Özsoy, Balıkesir'de toprağa verildi

#Balıkesir#Ayvalık#ABD
ABDde hayatını kaybeden astsubay Onur Özsoy, Balıkesirde toprağa verildi

Eğitim için 6 ay önce gittiği ABD'deki evinde ölü bulunan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Onur Özsoy (26), memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

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Muğla Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda hava trafik kontrolörü olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Onur Özsoy, 6 ay önce eğitim için gittiği ABD'de arkadaşları tarafından kaldığı evde ölü bulundu.

Özsoy'un cenazesi, dün İzmir Çiğli Hava Üssü'ne, bugün ise Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ne getirildi. Özsoy için öğle vakti Altınova Orta Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

ABDde hayatını kaybeden astsubay Onur Özsoy, Balıkesirde toprağa verildi

Törene baba Raif Özsoy, anne Sülbiye Özsoy ve yakınlarının yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve askeri erkan katıldı. Onur Özsoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Türk ve ABD güvenlik güçlerinin Onur Özsoy'un ölümü ile ilgili başlattığı soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

ABDde hayatını kaybeden astsubay Onur Özsoy, Balıkesirde toprağa verildi

 

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#Balıkesir#Ayvalık#ABD

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