ABD'de hastaneye gitmem

Salgının hayatta ciddi izler bırakacağını söyleyen Şirin, özetle şöyle konuştu: “Her anlamda dünya, hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak. Çocuklar ve yetişkinler için, eğitim, iş dünyası, uluslararası ilişkiler bütün bunlarda altüst oluş söz konusu olacak. Bunun nereye evrileceğini tabii hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Şu an gençliğini, çocukluğunu yaşayanlara da bu kadar tarihsel bir süreçten geçtikleri ve bu sürecin bırakacağı izler nedeniyle bir ad verilecek. Yani Kovid-19 kuşağı mı olur, koronavirüs kuşağı mı olur, adı önemli değil ama bir ad olacak. Bütün dünyada şu an 1.5 milyar öğrenci okullarına gidemiyor.



TÜRKİYE’NİN TEMELİ SAĞLAM



Türkiye’nin futbolunu, eğitimini, sağlığını böyle 10 tane sektör al. Onların içerisinde dünyayla en iyi yarışabileceğiniz sektör, sağlıktır. Biliyorsunuz sağlık ihracatı da çok güçlü. Saç, diş yaptırmaya Türkiye’ye geliniyor. Bunun pek çok sebebi var. Bir tanesi; devlet yıllardır başından beri sigorta sistemini herkesi kapsayacak şekilde kurgulamış, bu çok önemli. Yani Amerika’da şu anda milyonlarca insanın sigortası yok, olmadığı için hastaneye gidemiyor. Ben, üniversitede Amerika’nın en iyi sağlık sigortasına sahibim, özel sigorta. Yine de burada hiçbir yere, hastaneye gitmem. En son gittiğimde yine Türkiye’de gittim, oradaki doktorlara görünüyorum. Hakikaten buradaki sistemi gördükten sonra Türkiye’deki sistemin kıymetini anlıyorsunuz.”