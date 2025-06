ABD’de bir şube daha kapattı: 7 restorandan 2’si kaldı

Haberin Devamı

Sosyal medyada paylaştığı et kesme ve tuzlama videolarıyla ‘Salt Bae’ olarak dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe’nin sahibi olduğu Nusr-Et, ABD’nin Beverly Hills kentindeki şubesini kapattı. Ocak ayında Las Vegas ve Dallas, 2024 yılında ise Boston ve bir New York şubesi daha kapanmıştı. 2023 yılı itibarıyla ABD’de 7 şubeye ulaşan Nusr-Et’in şu anda yalnızca Miami ve New York Midtown şubeleri açık durumda.

AVRUPA VE LATİN AMERİKA

Yüksek işletme maliyetleri, ‘şov ağırlıklı’ strateji ve müşteri ilgisindeki azalmanın şube kapanışlarında etkili olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Nusr-Et, basın açıklamasında şirketin odak noktasının artık uluslararası pazarlara kaydırıldığını bildirdi. Nusr-Et’in bir sonraki hedefleri arasında Mexico City, İtalya’da Milano, Roma ve İbiza yer alıyor.