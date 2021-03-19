ABD, YPG yerine bizimle işbirliği yapmalı

‘Teröristlerin yurtiçinde ve yurtdışında kaçacak, hareket edecek yerlerinin kalmadığını” vurgulayan Akar, özetle şunları söyledi: “ABD’nin DEAŞ’la mücadele bahanesiyle YPG’ye destek vermesini doğru bulmuyoruz. Çünkü PKK eşittir YPG’dir. Bunların birbirinden farkı yoktur. Adları değişse de bunların hepsi teröristtir. DEAŞ’la gerçek anlamda mücadeleyi, göğüs göğse çarpışan TSK yapmış ve 3 bin 700 DEAŞ’lıyı Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirmiştir. Dolayısıyla ABD’nin bir terör örgütü olan YPG ile işbirliği yapmak yerine yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara