ABD ve bazı NATO ülkeleri PKK ve FETÖ’yü himaye ediyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da İngilizce olarak yayımlanan The Peninsula gazetesine mülakat verdi. Erdoğan mülakatında, Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve terörle mücadele politikası ile bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘KATAR'LA STRATEJİK İLİŞKİLERİMİZ VAR’

Türkiye ve Katar'ın köklü tarihi, kültürel ve beşeri münasebetlere sahip iki kardeş ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde ortak projelerle işbirliğini daha da derinleştireceklerini belirterek, "Özellikle güvenlik ve altyapı noktasında inşallah Katar hükümetiyle beraber çalışacağız. Bu önemli spor organizasyonun başarısı için biz de her türlü desteği vereceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN KATAR'DAKİ ASKERİ VARLIĞI

Türkiye ile Katar arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki ortak projelerin, ikili münasebetlerin omurgasını oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiye askeri varlığıyla sadece kardeş Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir. Türkiye ve Türk milleti olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Katar'ın ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Bizler de Katarlı kardeşlerimize yönelik haksız abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz."

‘TRUMP’LA MÜSPET BİR HAVA ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine dair soruyu ise şöyle yanıtladı: "ABD ile köklü, çok boyutlu ve stratejik işbirliğimiz mevcut. Ancak son yıllarda 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin faili FETÖ elebaşının ülkemize iadesi ile Suriye'de PKK-YPG terör örgütünün desteklenmesi konusunda Amerikan yönetimi ile bazı sıkıntılar yaşadık. Sadece ABD de değil bazı NATO müttefiklerinin de terör örgütü PKK, PYD, YPG ile işbirliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediği ortadadır. Terör örgütü PKK-YPG Amerikan yönetimindeki bazı çevreler tarafından Suriye'de bir ortak gibi görüldü, desteklendi, himaye edildi. Özellikle eski yönetim bakiyesi kimi askeri ve güvenlik bürokrasisi bu konularda uzlaşmaz bir tutum sergiledi. Öte yandan Sayın Trump'ın göreve gelmesiyle ikili ilişkilerimizde müspet bir hava yakaladık. ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda beraber çalışmaya devam edeceğiz." Gülseli KENARLI/ DHA





‘DOĞU AKDENİZ’DE GERİ ADIM YOK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar gazetesine verdiği röportajda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin "Mavi Vatan" yaklaşımı hakkında da şunları kaydetti: "Türkiye, her zaman Doğu Akdeniz'in zenginliklerinin kıyı ülkelerince hakkaniyetli şekilde paylaşımından yana olmuştur. Sömürgeciliğiyle ünlü Fransa'nın Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve şimdi de Ermenistan'ı kışkırtan tavrının altında Türkiye'nin bölgede etkin rol alması bulunuyor. Ege ve Akdeniz meselesi Türkiye'nin asla geri adım atmayacağı bir meseledir. Adımlarımızı kazan-kazan prensibi çerçevesinde atıyoruz."

‘TOPRAKLARINI GERİ ALIYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Azerbaycan Ermenistan'ın haydutlukla elde tuttuğu bölgeleri bir bir geri alıyor. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın devletinin, halkının yanındadır. Ermenistan, bölgede barışın, istikrarın, huzurun önündeki en büyük engeldir. İşgali sonlandırma çağrımı yineliyorum."

‘FİLİSTİN PLANI ÖLÜ DOĞDU’

Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırlanan ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak sunulan plana ilişkin de şunları söyledi: "Bu plan açıklandığında Türkiye olarak en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri olduk. Plan açıklandığı andan itibaren ölü doğmuş bir plandır. Uygulanma ihtimalini biz görmüyoruz."

AFRİKALI LİDERLERE AZERBAYCAN MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri, Azerbaycan’a destek olmaya çağırıyoruz” dedi. Dün İstanbul’dan, Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış oturumuna video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini şu sözlerle ifade etti:

‘DAĞLIK KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR’

“Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sebebiyle, Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. BM ve AGİT’in açık kararlarına ve çağrılarına rağmen, Ermenistan bu topraklardan çekilmemiştir. Minsk grubu da sorunu çözme konusunda şimdiye kadar hiçbir irade göstermemiştir. Ermenistan’ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan’ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak tüm kalbimizle, Azerbaycan’ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan’ın yanında yer alacağına inanıyorum.”Özgür ALTUNCU/ İSTANBUL