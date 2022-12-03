ABD ve AB’ye ‘vizede kasıt ararız’ uyarısı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularında yaşadığı sorunları yakından takip ettiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Bakan Çavuşoğlu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Son dönemlerde özellikle Batı ülkelerine seyahat için vize başvurusu yapan vatandaşlara ret yanıtları verildiğini belirten Emre, önergesinde şunları kaydetti:

RET YANITLARI ARTTI

“Uzmanlar Türkiye’nin Rusya gibi ülkelerle kıyaslandığında vize ret oranındaki artışın daha büyük ve istikrarlı olduğunu da ifade etmektedirler. Türk vatandaşlarının son 10 yılda Batı ülkelerine yaptıkları Schengen vize başvurularının ret oranı ve reddedilen vizelerin türleri nelerdir? Vize başvurularının reddedilme gerekçeleri nelerdir? Hükümetinizin AB ve Batılı ülke makamları ile görüşmeleri ve sonuçları nelerdir?”

Haberin Devamı

BAKANLARA BİZZAT SÖYLEDİM

Bakan Çavuşoğlu, Emre’nin önergesini şöyle yanıtladı: “Vatandaşlarımızın Schengen vize başvurularında yaşadığı sorunlar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte, ikili düzeyde ve AB kurumları ile yapılan temaslarda dile getirilmekte, sorunun ivedi olarak çözülmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği muhataplarımıza hatırlatılmaktadır. AB temsilcilikleriyle düzenli toplantılar düzenlenerek sıkıntı ve beklentilerimiz iletilmektedir. Bu hususu ben de ABD, Almanya, Fransa ve Polonya gibi ülkelerin dışişleri bakanları nezdinde bizzat gündeme getirdim. Bu konuda kasıt aradığımızı belirterek, gerekli adımların atılacağını vurguladım. Yapılan girişimlerimiz sonucunda, vize başvuru firmalarındaki başvuru randevularında artış sağlanmış ve personel sayıları artırılmıştır.”

AB’YLE VİZE SERBESTİSİ GÖRÜŞMELERİ

Çavuşoğlu “Türkiye- AB Vize Serbestisi Diyaloğu, AB ile yapılan üst düzey temas ve teknik toplantılarda ele alınmaya devam edilmektedir” diyerek şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda, 2022 yılında AB Göç ve İçişleri Komiseri, Göç ve İçişleri Genel Müdürü, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü ile temasların yanı sıra 8 No’lu Alt Komite, Direktörler Seviyesinde Siyasi Diyalog, Karma Parlamento Komisyonu toplantıları gibi farklı platformlarda Vize Serbestisi Diyaloğu’na ilişkin gelişmeler ve beklentilerimiz AB tarafıyla paylaşılmaktadır.”