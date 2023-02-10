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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ekipleri Adıyaman'a ulaştı: İyi temennilerimiz felaketten etkilenen tüm Türklerle birlikte

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#ABD#Deprem#Adıyaman
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ekipleri Adıyamana ulaştı: İyi temennilerimiz felaketten etkilenen tüm Türklerle birlikte
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 18:50

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Yardım Müdahale Takım Lideri Stephen Allen, afet yardım uzmanlarının ABD’nin yardım faaliyetlerine öncülük etmek üzere Adıyaman’da sahaya geldiğini söyledi.

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) afet yardım uzmanları, ABD’nin yardım faaliyetlerine öncülük etmek üzere Adıyaman’da sahaya geldi.

USAID Afet Yardım Müdahale Takım Lideri Stephen Allen yaptığı açıklamada, "USAID’nin ilk önceliği hayatta kalan depremzedeleri bulmak; bunun yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için 7/24 çalışan arama ve kurtarma ekiplerimiz de var. Hayatta kalanlara gerekli yardımları nasıl en etkili biçimde ulaştırabileceğimizi araştırıyoruz. Düşünce ve iyi temennilerimiz bu dayanılmaz felaketten etkilenen tüm Türklerle birlikte” dedi.

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