ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ekipleri Adıyaman'a ulaştı: İyi temennilerimiz felaketten etkilenen tüm Türklerle birlikte

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) afet yardım uzmanları, ABD’nin yardım faaliyetlerine öncülük etmek üzere Adıyaman’da sahaya geldi.

USAID Afet Yardım Müdahale Takım Lideri Stephen Allen yaptığı açıklamada, "USAID’nin ilk önceliği hayatta kalan depremzedeleri bulmak; bunun yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için 7/24 çalışan arama ve kurtarma ekiplerimiz de var. Hayatta kalanlara gerekli yardımları nasıl en etkili biçimde ulaştırabileceğimizi araştırıyoruz. Düşünce ve iyi temennilerimiz bu dayanılmaz felaketten etkilenen tüm Türklerle birlikte” dedi.