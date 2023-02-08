ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı arama kurtarma ekipleri İncirlik Hava Üssü'ne ulaştı

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Büyükelçi Flake ve eşi Bayan Flake, Los Angeles’ten ve Virginia Eyaleti’nin Fairfax Bölgesi’nden gelen ekipleri karşıladı. USAID bünyesinde faaliyet gösteren Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART), Türk makamlarıyla yakın bir koordinasyon içinde depremden en fazla etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütürken bir yandan da diğer öncelikli insani ihtiyaçları tespit etmek için çalışacak.

Ekiplerde 159 personel, 12 kurtarma köpeği ve yaklaşık 77 tonluk özel ekipman yer alıyor. Ekipler, bölgeye varışlarının ardından kısa süre içerisinde Adıyaman’da çalışmaya başlayacak ve çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle ve sahadaki diğer uluslararası ortaklarla koordineli bir şekilde yürütecek. Büyükelçi Flake, ABD’nin dostu ve müttefiki olan Türkiye’ye yardım etmek için gelen ABD’li ekiplere süratle seferber olmalarından dolayı şükranlarını sundu.