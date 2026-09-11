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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Hürriyet’e konuştu: Trump çok net ‘yaptırım’ yok

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#ABD#S-400#Trump
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Hürriyet’e konuştu: Trump çok net ‘yaptırım’ yok
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 07:00

Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa, F-16’lardan  S-400’lere birçok konuda Hürriyet’e önemli açıklamalarda bulundu... Trump yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda kararını verdiğini belirten İssa, “Türkiye’ye yaptırım yok” dedi.

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa, Ankara’da önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildi. Issa, ABD’nin 250’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ABD Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyonda Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

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S-400’DE EN İYİ SEÇENEK BAE

S-400 konusunda ilerleme olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Issa, bu konunun taraflar arasında kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi. S-400’lerin nasıl bir çözüm çerçevesinde ele alınacağının önemli olduğunu belirtti, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ile yapılan görüşmelere işaret etti ve “Bu konuyu oldukça fazla görüştük. Buradaki temel mesele, bunun nasıl hayata geçirilebileceği. Bildiğiniz gibi BAE ile görüşmeler yapıldı. Belki de en iyi çözüm yolu bu olabilir” diye konuştu.

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Hürriyet’e konuştu: Trump çok net ‘yaptırım’ yok

ÖNCELİK F-16 OLMALI

Trump yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda kararını verdiğini belirten İssa, “Başkan’dan en alt kademeye kadar zaten bir karar verilmiş durumda; Türkiye’ye yönelik yaptırım yok” dedi. Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunda ise programdaki yoğun sipariş durumuna da dikkat çekerek, F-35’lerin beklemede olmadığını söyledi: “İnsanlar bunların sadece beklemede olduğunu düşünüyor. Hayır, beklemede değiller. Çok büyük bir sipariş birikimi var. Şu anda en yüksek önceliğin ve bence F-16’ların modernizasyonu olması gerekiyor. Mevcut uçakların modernizasyonu hem Türkiye hem de ABD açısından yüksek öncelik taşıyor.”

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#ABD#S-400#Trump

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