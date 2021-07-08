MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriABD savaş gemisinin geçişi sırasında dikkat çeken görüntü
GeriGündem ABD savaş gemisinin geçişi sırasında dikkat çeken görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özgür EREN-Alper KORKMAZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA)  -
Haber Giriş: 08.07.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

ABD savaş gemisinin geçişi sırasında dikkat çeken görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD savaş gemisinin geçişi sırasında dikkat çeken görüntü

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı  'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatte Fatih  Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı. 

ABD savaş gemisinin geçişi sırasında dikkat çeken görüntü

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi