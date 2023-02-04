ABD savaş gemisinden İstanbul ziyareti

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ABD’nin Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi ‘USS Nitze’, dün saat 08.00 sıralarında Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı’na girdi ve Dolmabahçe Sarayı açıklarında demirledi. Sahil Güvenlik ekipleri boğaza girişi sırasında gemiye eşlik etti. Mürettebatın Boğaz’da ilerleyiş sırasında güverteye çıktığı görüldü. ABD’li askerlerin ilgiyle İstanbul’u izledikleri görüldü. Gemiye, ABD bayrağı ile birlikte Türk bayrağı da çekildi.



Geminin demirlemesinden bir süre sonra ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve ABD Başkonsolosu Julie A. Eadeh gemiye ziyarette bulundu. Büyükelçi Flake ve Başkonsolos Eadeh’i, gemi komutanı Yarbay Katie Jacobson ve subaylar karşıladı. ABD donanmasından, Binbaşı John Thompson basın mensuplarıyla gezerek geminin kumanda odası, acil durum odası, füze ve mühimmat sistemleri ve radarın bulunduğu noktalar hakkında bilgi verdi. Geminin İtalya’dan, Türkiye’ye NATO ittifakının güçlendirilmesi etkinlikleri kapsamında olağan ziyaret amacıyla geldiği öğrenildi.





ABD Büyükelçisi Flake, “Türkiye ile dostluğumuz var. Türkiye ve ABD iyi birer müttefik. Başkonsolosumuz Julie A.Eadeh ile burada olmaktan memnunuz. Burası muhteşem bir şehir ve denizcilerimiz de bunu görüyor. Burada yaklaşık 350 mürettebat ve harika bir gemi var” dedi. Flake’in ardından konuşan geminin komutanı Yarbay Katie Jacobson ise “Öncelikle burada olmak bir onur. Türkiye, değeri çok yüksek bir müttefikimiz ve dostumuz” diye konuştu.ABD donanmasına ait savaş gemisi ‘USS Nitze’nin dün sabah İstanbul Boğazı’na demir atmasının ardından, nereden ve neden geldiği soruları da gündemdeydi. Edinilen bilgiye göre, NATO faaliyetleri kapsamında İtalya’dan gelen gemi, Türkiye’ye rutin liman ziyareti gerçekleştiriyor. Liman ziyaretinde bulunan ABD savaş gemisinin Türkiye’de 15 gün önceden diplomatik kanalla izin aldığı öğrenildi. Geminin 3 gün boyunca İstanbul Boğazı’nda kalması bekleniyor. Ayrıca güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk savaş gemileri de dost ve müttefik ülkelere zaman zaman liman ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler planlı bir şekilde ve diplomatik izin yoluyla yapılıyor.Hava, denizaltı savunma ve deniz taarruzu kapsamında faaliyet gösteren ‘USS Nitze’ gemisinin son olarak 2016 yılında, Yemen İç Savaşı'nda aktif olarak rol aldığı ifade edildi. Geminin ön tarafında bulunan ağır topla birlikte, gemiye entegre hücrelerde bulunan 96 adet füze taşıdığı, statik radar sistemine de sahip olduğu belirtildi. Yaklaşık, 155 metrelik uzunluğa sahip geminin içinde bir de helikopter bulunuyor.