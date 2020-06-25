ABD savaş gemisi 'Oak Hill' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden bugün saat 13.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Oak Hill (LSD-51) savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra 14.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Gemiye boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.