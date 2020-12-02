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Özgür EREN-Hasan YILDIRIM İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Karadeniz'de bulunan ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Savaş gemisi yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.

ABD Donanmasına ait 'Donald Cook' adlı DDG 75 borda numaralı savaş gemisi geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e açılmıştı. 9 günün ardından savaş gemisi bugün saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin boğazı seyrettiği görülürken bazı askerler de fotoğraf çekti. Bir asker dürbün ile boğazı gözetlerken geminin ön ve arka kısmında ağır silahlı askerler nöbet tuttu. Savaş gemisi yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

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