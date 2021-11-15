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ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

#Çanakkale Boğazı#Savaş Gemisi#ABD
ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazından geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD donanmasına ait, 'USNS John Lenthall' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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Marmara Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD donanmasına ait, T-AO-189 borda numaralı, 206 metrelik savaş gemisi 'USNS John Lenthall', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu ile eşlik edildi. 

ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazından geçti

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