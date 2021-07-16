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Gündem
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-
Haber Giriş: 16.07.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait 154 metrelik 'USS Ross' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı’na saat 15.29'da giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 71 borda numaralı ve 154 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'USS Ross', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. 

ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazından geçti

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