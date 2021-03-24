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Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü ’USS Monterey’, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanmasına ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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