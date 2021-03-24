ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanmasına ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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