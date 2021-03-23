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Gündem
Nedim BAYHAN / ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 116 borda numaralı savaş gemisi 'USS Thomas Hudner', Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 14.00’de giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Thomas Hudner' adlı savaş gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 16.20 sıralarında Çanakkale açıklarına ulaştı. Kilitbahir’de dağa kazınan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik etti.

Çanakkale Boğazı’nın ardından ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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