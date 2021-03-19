ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü ’USS Monterey’, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında, güvertesinde bulunan askerler dikkat çekti.
Ege Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Güdümlü füze kruvazörüne, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde bulunan askerler dikkat çekti.
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