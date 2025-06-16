ABD sahnesinde bir ilk... Türk kızı ‘prima balerin’

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İstanbul’da doğan 29 yaşındaki dansçının 20 yıllık dans serüveni ABD’de baş balerinliğe uzandı. Buse Babadağ, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Almanya’da Avrupa’nın en iyi bale okullarından ‘Hochschule für Musik und Theater-Ballett Akademie München’e, oradan da ABD’deki ‘Tulsa Ballet’ topluluğundan ‘Ballet San Antonio’ya kadar zorlu bir kariyer sürecinden geçiyor. Sanatçı, geçtiğimiz aylarda da ABD Teksas’taki San Antonio’nun prestijli topluluklarından Ballet San Antonio’da “principal dancer” yani baş balerinliğe terfi etti. Babadağ, üç farklı ülkede attığı adımları Hürriyet’e anlattı:

20 YILDIR DANS EDİYOR

“(Kendinden bahseder misin?) Bale ile tanışmamdan bu yana 20 yıl geçti. Son 11 yıldır ise Amerika’da profesyonel bir bale kariyeri sürdürüyorum. Bu süreçte, Amerika’daki profesyonel bale topluluklarında görev alan tek Türk balerin oldum. Bu yıl aldığım ‘principal dancer’ (baş balerin) unvanı ise benim için çok özel bir dönüm noktası oldu; çünkü bu terfi ile birlikte Amerikan bale tarihinde ‘ilk Türk baş balerin’ unvanını kazandım.

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(Bale serüvenin nasıl başladı?) Dokuz yaşındaydım ve bale hiç aklımda yoktu. En yakın arkadaşım bale dersleri almak istiyordu ve kursa birlikte gitmem için beni ikna etti. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın bale sınavına girdik. Konservatuvara başladığım ilk gün, hocam Christopher Paluch ile tanışma, bale hayatımda bir dönüm noktasıydı.

HAYALDİ VE GERÇEK OLDU

(Amerika’ya geçişin nasıl oldu?) Almanya’da, Hochschule für Musik und Theater – Ballett Akademie München’den Bachelor diplomamı aldım. Münih’te çok sevdiğim bir arkadaşımla bahçede kahvaltı ediyorduk. Tam o sırada gökyüzünden bir uçak geçti. Arkadaşım göğe bakıp birdenbire, ‘Bence biz Amerika’ya gideceğiz’ dedi. Gülümsedim. İçimden ‘Avrupa’da bile işler bu kadar zorken, Amerika imkânsız’ diye geçirmiştim. O gün birkaç Amerikan bale topluluğuna seçmeler için başvuru yapmaya karar verdik. Kısa videolarımızı gönderdik ve inanılmaz bir şekilde ertesi gün Tulsa Ballet’ten yanıt geldi. Amerika bizim için bir hayaldi, gerçek olmuştu.

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(Zorluklar yaşadın mı?) Amerika’daki bale toplulukları, kendi gelenek ve sistemlerine büyük saygı gösteriyor. 18 yaşında Amerika’ya geldiğimde her şeye yabancıydım. Öncelik kendi sistemlerinden yetişmiş dansçılara veriliyor. Bu yüzden kendimi kabul ettirebilmem için her zaman iki kat fazla çabaladım.”

MADONNA İLE ÇALIŞMAK GİBİYDİ









“(Kariyerin nasıl ilerledi?) Amerika’da Tulsa Ballet’te başladım. 2015’de Dance Alive National Ballet’ten teklif aldım ve Florida’ya taşındım. Kim Tuttle’ın direktörlüğünde üç sezon dans ettim. Henüz 19 yaşındaydım ama topluluk beni o kadar benimsedi ki yeşil kart için sponsor oldular. Bu da kariyerimin dönüm noktalarından biriydi. 2018’de Amerika’ya özgü olan Balanchine tekniği ile çalışan Indianapolis Ballet’ten teklif aldım. Ayrıca New York City Ballet’in yıldız isimleri Victoria Simon, Melinda Roy, Diana White, Rebecca Metzgergibi efsanelerle ve yine çok değerli isimler Scott Jovovich, Ramon Flowers ve Joshua Bergasse ile çalışma fırsatı buldum.

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WEST SIDE STORY’DE

(Ballet San Antonio’ya geçişin nasıl gerçekleşti?) Üç sezonun ardından yeni bir sayfa açmak istedim. Dünya bale sahnesinin efsanelerinden Sofiane Sylve’nin Ballet San Antonio’nun artistik direktörlüğünü üstlendiğini öğrendim. Hemen ona bir e-posta attım. Gönderdiğim videoları izlediğinde dansımı çok beğendiğini söyledi ve 2021 yılında bana solist pozisyonu teklif etti. Teklifi hemen kabul edip San Antonio’ya taşındım. Sofiane Sylve’nin direktörlüğünde Fransız bale tekniğini öğrendim. Onunla çalışmak adeta pop müzikte Madonna ile çalışmak gibiydi. Dördüncü sezonumun sonunda



Sylve beni sahnede ‘principal dancer’ olarak anons etti. O an, hayatımın en özel anlarından biriydi. Çünkü bu sadece bir terfi değil, yıllarca süren emeğin, mücadelelerin bir simgesiydi. Ballet San Antonio’nun okul bölümünde de öğretmen olarak görev alıyorum. Efsane müzikal West Side Story’de ‘Jet Girl’ olarak ilk müzikalimi oynadım. Ayrıca bale alanında yayınlanan en prestijli sanat dergisi olan Pointe Magazine, 2023 yılında benimle özel bir röportaj yaptı.”

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ÜLKEMDE SAHNE ALMAK İSTİYORUM

“(Hedeflerin neler?) En öncelikli hedefim çok uzun yıllar baş balerin olarak sahnede kalabilmek. Çok özel bir hayalim daha var, ülkemde, sahneye çıkmak. 11 yıldır Amerika’da sahnedeyim ama ne yazık ki annem dışında beni kimse sahnede izleyemedi. Bir gün misafir dansçı olarak Türkiye’de sahneye çıkmak. (ABD ve Türk balesini karşılaştırabilir misin?) Türk dansçıları bale için genetik açıdan çok ideal bir fiziksel yapısına sahip. Ancak karşılaştırmak gerekirse, Türkiye’de bale repertuvarı ağırlıklı olarak klasik eserlerle sınırlı.”



