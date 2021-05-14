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Özgür EREN -Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

ABD Sahil Güvenlik Gemisi Marmara Denizi'ne açıldı

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ABD Sahil Güvenlik Gemisi Marmara Denizi'ne açıldı

Geçtiğimiz haftalarda Türk Boğazlarından geçerek Karadeniz'e açılan ABD sahil güvenlik gemisi 18 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı. Gemideki askerlerin bir kısmı İstanbul Boğazı'nın fotoğrafını çekerken, gemiye sahil güvenlik botları da eşlik etti.

753 Borda numaralı USCGC 'Hamilton' isimli ABD sahil güvenlik gemisi geçtiğimiz haftalarda Türk Boğazlarından geçerek Karadeniz'e açılmıştı. ABD Donanmasının resmi Twitter hesabından 'Dost ve müttefik devletler ile Karadeniz'de tatbikatlar gerçekleştirildi' bilgisi paylaşıldı. Sahil güvenlik gemisi 18 gün sonra bugün saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşan geminin güvertesinden çok sayıda askerin boğazın fotoğrafını çektiği görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan ABD gemisi Marmara Denizi'ne açıldı.

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