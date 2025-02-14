ABD Rus ‘esiri’ Türkiye’de teslim etti

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ABD’nin siber dolandırıcılıkla suçladığı Rusya vatandaşı Aleksandr Vinnik, 2021 yılından bu yana Rusya’da tutuklu bulunan Amerikalı öğretmen Marc Fogel karşılığında dün serbest bırakıldı.

ABD yetkililerinin, kripto para dolandırıcısı Vinnik’i, takas kapsamında dün gece Türkiye’de Rus yetkililere teslim ettiği öğrenildi. Vinnik’in avukatı Arkady Bukh Vinnik’in önce Türkiye’ye geldiğini daha sonra da Moskova’ya gönderildiğini söyledi. Aleksandr Vinnik, 2017 yılında Washington’ın talebi üzerine Yunanistan’da kripto para birimi dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alınmış, 2020 yılında Fransa’ya, iki yıl sonra da ABD’ye teslim edilmişti. Öte yandan ABD’li yetkililerin, 2021 yılından beri Rusya’da tutuklu bulunan Amerikalı öğretmen Marc Fogel’i, teslim almak için Moskova’ya gittiği öne sürüldü. ◊ DIŞ HABERLER