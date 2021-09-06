ABD koordinasyonunda Polatlı’da dev topçu tatbikatı

ABD Avrupa Kara Komutanlığı (USEUCOM) koordinatörlüğündeki bu dev tatbikatla, katılımcı ülkelerin topçu birliklerini çok uluslu harekata yönelik hazırlama ve çok uluslu birliğin eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğini geliştirme hedefleniyor.

ORTAK EĞİTİM

Türkiye’nin ev sahipliğinde 20 Eylül’e kadar Ankara-Polatlı’da General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı’nda icra edilecek tatbikata Türkiye 200 personel ve 80 araç, ABD 260 personel ve 95 araç, İspanya da 81 personel ve 20 araçla katılıyor. Tatbikata katılacak olan ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri’ne ait araçlar ile personel, hava ve deniz yoluyla İzmir’e ulaştıktan sonra Polatlı’ya intikal etti. Tatbikatta 5-12 Eylül tarihleri arasında müşterek eğitim ve provalar yapılacak. 14-17 Eylül tarihleri arasında da tatbikatın fiili bölümü icra edilecek. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü ise 16 Eylül’de gerçekleşecek. Tatbikatın Almanya ve Polonya’daki ilk safhasına TSK unsurları da katılmıştı.

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