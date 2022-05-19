Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘ABD Kongresi’ndeki tiyatroyu izlediniz’

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay#ABD#Yunanistan
‘ABD Kongresi’ndeki tiyatroyu izlediniz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Kongresi’nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konuşmasının uzun süre alkışlanmasına tepki göstererek “Rum-Yunan ikilisinin çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarıyla harcanacak vakit yok” dedi.

Haberin Devamı

Oktay, ATO Congressium’da gerçekleştirilen ’4’üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışındaki konuşmasında şöyle dedi: 

SAĞDUYUYA DAVET

“Müttefik dediğimiz ABD Kongresi’nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Kıbrıs’ta ik devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanı’nı ayakta alkışlıyorlar. Ada’da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur. Çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarla harcanacak vakit yok. Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Ege’de 12 mil oyunu oynayan ve sürekli hava sahamızı ihlal eden Yunanistan’ın tam tersi bir algı oluşturma çabalarını ayakta alkış tutarak teşvik eden ABD’yi sağduyuya davet ediyorum. Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle bölgesel işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bu günlerde herkes ne için ayağa kalkıp neye alkış tuttuğunu, ağzından ne çıktığını iki kere düşünmelidir” dedi.

Gözden Kaçmasın

Tatar: Kıbrıs’ta işgal varsa Yunan işgalidirTatar: Kıbrıs’ta işgal varsa Yunan işgalidirHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

42 dakikada 37 kez alkışlandı: ABD Kongresi’nin coşkusu Miçotakis’i bile şaşırttı42 dakikada 37 kez alkışlandı: ABD Kongresi’nin coşkusu Miçotakis’i bile şaşırttıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay#ABD#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard