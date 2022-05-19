‘ABD Kongresi’ndeki tiyatroyu izlediniz’

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Oktay, ATO Congressium’da gerçekleştirilen ’4’üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışındaki konuşmasında şöyle dedi:

SAĞDUYUYA DAVET

“Müttefik dediğimiz ABD Kongresi’nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Kıbrıs’ta ik devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanı’nı ayakta alkışlıyorlar. Ada’da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur. Çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarla harcanacak vakit yok. Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Ege’de 12 mil oyunu oynayan ve sürekli hava sahamızı ihlal eden Yunanistan’ın tam tersi bir algı oluşturma çabalarını ayakta alkış tutarak teşvik eden ABD’yi sağduyuya davet ediyorum. Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle bölgesel işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bu günlerde herkes ne için ayağa kalkıp neye alkış tuttuğunu, ağzından ne çıktığını iki kere düşünmelidir” dedi.