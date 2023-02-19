ABD, Japonya ve Güney Kore’den ortak hava tatbikatı

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Kuzey Kore’nin dün Kim Jong-Un'un talimatıyla kıtalararası balistik füze Hwasong-15'i fırlatması ve "ani seferberlik hazırlığı” tatbikatı düzenlemesine ABD, Güney Kore ve Japonya, ortak hava tatbikatı gerçekleştirerek yanıt verdi.

Tatbikata, F-35A, F-15K, F-16 tipi savak uçakları ile B-1B tipi bombardıman uçakları katılırken, tatbikatın müttefiklerin savunma gücünü ve hazırlık durumunu gösterdiği ifade edildi.

Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, "(Tatbikat) birleşik operasyon kabiliyetini güçlendirdi ve ABD'nin Kore Yarımadası'nın savunmasına ve genişletilmiş caydırıcılığın uygulanmasına yönelik katı taahhüdünü teyit etti" denildi.

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Japonya'nın Japonya Denizi üzerindeki tatbikata F-15 tipi savaş uçakları ile katıldığı aktarılarak, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin bölgedeki güvenlik ortamını "giderek daha şiddetli" hale getirdiği ifade edildi.

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KUZEY KORE’NİN BU YIL GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLK FÜZE DENEMESİ

Kore İşçi Partisi (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu'nun yerel saatle 08.00'de verdiği yazılı emir uyarınca önceden haber verilmeksizin düzenlenen füze denemesi ile Hwasong-15'in 5 bin 768 kilometre irtifaya ulaştığı ve 1 saat 6 dakika ve 55 saniye boyunca 989 kilometre yol kat ederek, Japon Denizi'ndeki önceden belirlenmiş bir hedefi başarıyla vurduğu açıklandı. Kuzey Kore, Hwasong-15'i ilk kez 2017'de test etmişti.

"ABD ve Güney Kore'nin askeri tehditlerinin göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığı bir ortamda gerçekleştirildiği" ifade edilen tatbikatın, "ülkenin ölümcül nükleer karşı saldırı kapasitesini karşı konulamaz hale getirmeye yönelik tutarlı çabaların gerçek bir kanıtı ve Kuzey Kore'nin fiziksel nükleer caydırıcılığının güvenilirliğinin garantisi" olduğu kaydedildi.

Öte yandan Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah programları Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları kapsamında yasaklanırken, Kuzey Kore, silah geliştirmesinin ABD ve müttefiklerinin "düşmanca politikalarına" karşı koymak için gerekli olduğunu savunuyor.