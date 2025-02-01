ABD ısrarını sürdürüyor: ‘Grönland işi şaka değil’

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Danimarka’ya bağlı özerk adanın ABD’nin ulusal güvenliği için önemli olduğunu söyleyerek ABD’ye bağlamak isteyen Trump, Avrupa başkentlerini zor durumda bıraktı. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konunun kendileri için “şaka olmadığını” dile getirirken, soruna hem NATO hem de Avrupa Birliği çatısı altında çözüm arayışları hız kazandı.

Mette Frederiksen

‘BİZ KARARLIYIZ’

ABD’li bakan Rubio, önceki akşam The Megyn Kelly Show’daki konuşmasında Trump’ın Ada’yı satın alma konusunda kararlı olduğunu ve bunun için gerekirse asker kullanabileceği senaryoyu da göz ardı etmediğini ifade etti. “Bu bir şaka değil” ifadesini kullanan Rubio, “Grönland’ın ABD topraklarına katılması ulusal çıkarlarımızla ilgili bir konu ve bir an önce çözüme ulaşması gerekiyor” diye konuştu. Kuzey Kutbu’nun yakın zamanda nakliye yolları için önem arz eden bir konuma ulaşacağını söyleyen Rubio, “Çin’in bu bölgedeki varlığını arttırma” riskine karşı ABD’nin harekete geçmesi gerektiğini kaydetti. ABD’li Bakan Rubio’ya yanıt veren Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, DR kamu yayıncısına yaptığı açıklamada “Grönland, ABD’nin mülkü olmamalı dediğimizde biz de şaka yapmıyoruz” dedi.

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AVRUPA SES ÇIKARMIYOR

Washington’ın Grönland konusundaki ısrarcı tavrı Danimarka’da endişe yaratırken, Avrupa başkentlerinde de koridorları hareketlendirdi. Geçen hafta Trump ile 45 dakika boyunca telefonda Grönland’ı tartıştığı belirtilen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen önce geçen hafta sonu kuzey ülkelerinin liderleriyle buluştu, sonra Berlin, Brüksel ve Paris’e ziyaret gerçekleştirdi. Frederiksen destek bulduğunu söylese de Fransız ve Alman liderler, ABD’yi hedef alan açıklamalardan kaçındı. Politico’nun Avrupa edisyonuna konuşan diplomatik kaynaklar, Grönland ve Trump-AB ilişkilerine pazartesi günü yapılacak AB liderler zirvesinde özel bir yer ayrılacağını aktardı.

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NATO ÇATISINDA ÇÖZÜM

Öte yandan Alman haber ajansı dpa, Grönland krizine NATO içinden bir alternatif çözüm geliştirilmeye çalışıldığını yazdı. Dpa’nın haberine göre, Washington’ın Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki güvenlik endişelerini giderecek şekilde, Grönland üzerindeki NATO askeri varlığının dikkate değer ölçüde arttırılması ve ABD’nin de buradaki misyona katılması yönünde bir plan hazırlanıyor. AB üyesi olmayan Grönland, NATO kapsamında yer alıyor.

DANİMARKA’DA TUHAF ANKET: ‘TRUMP BÜYÜK TEHDİT’

Danimarka’da yapılan yeni bir anket halkın ciddi bir kısmının ABD’nin ülkeleri için İran ya da Kuzey Kore’den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü ortaya koydu. ABD merkezli araştırma şirketi YouGov’un düzenlediği ankete göre Danimarkalıların yüzde 78’i adanın satılmasına karşı. Ankete katılanların yüzde 46’sı ABD’yi Danimarka’ya karşı tehdit olarak gördüklerini ifade ederken, Kuzey Kore’yi tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 44, İran ise yüzde 40. Öte yandan katılımcıların yüzde 72’si Grönlandlıların konuyla ilgili nihai söz hakkına sahip olduğu görüşünde.