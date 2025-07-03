ABD, İran'la bağlantılı 6 kuruluşu ve 4 gemiyi daha yaptırım listesine ekledi

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ABD, İran'a yönelik yaptırımlarına bir yenisini daha ekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran'dan petrol, petrol ürünleri veya petrokimya ürünlerinin satın alınması, edinilmesi, satışı, taşınması veya pazarlanmasına ilişkin önemli bir işlemi bilerek gerçekleştiren 6 kuruluşu ve 4 gemiyi yaptırımlarla cezalandırıyor" denildi.



Açıklamada, "Bugünkü eylemler sonucunda ve 13846 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca, yaptırıma tabi kişilerin ABD'de bulunan ya da ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde olan tüm malvarlıkları ve malvarlığına ilişkin menfaatleri engellenmiştir. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından verilen genel veya özel bir lisansla yetkilendirilmedikçe veya muaf tutulmadıkça, ABD'li kişiler tarafından veya ABD içinde belirlenen veya başka bir şekilde engellenen kişilerin mülklerini veya mülklerindeki menfaatleri içeren tüm işlemler yasaktır. Bu yasaklar, engellenmiş herhangi bir kişi tarafından, bu kişiye veya bu kişinin yararına herhangi bir katkı, fon, mal ya da hizmet sağlanmasını ve bu kişiden herhangi bir katkı, fon, mal veya hizmet sağlanmasını içerir. Yaptırımların nihai amacı cezalandırmak değil, olumlu davranış değişikliklerini teşvik etmektir" ifadeleri kullanıldı.